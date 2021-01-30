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Россияне якобы передали боевикам "ДНР" вакцину "Спутник V", – СМИ

Автор: Роман Тверденко

Россияне передали вакцину от коронавируса "Спутник V" в так называемую "ДНР". Прививать препаратом якобы начнут с 1 февраля.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Сегодня, 30 января, вакцину российской разработки якобы доставили на оккупированную Россией территорию Донецкой области. Оккупационные власти планируют с понедельника-вторника вводить препарат работникам медицинских и учебных заведений.

Вчера министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, в последнее время одна политическая партия устроила настоящую "истерию" с требованиями зарегистрировать российский препарат.

Также 29 января президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме, а также законодательно запрещает регистрацию вакцины государства-агрессора, то есть России.

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Новости Украины ДНРвакцина от коронавируса