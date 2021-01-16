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Росія за будь-яку ціну намагається зняти з себе відповідальність за війну на Донбасі, - ВСУ

Новость на русском → Київ, Субота 16 січня 2021 21:30
Росія за будь-яку ціну намагається зняти з себе відповідальність за війну на Донбасі, - ВСУ Фото: український військовий на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Росія постійно намагається зняти з себе провину за розв'язання війни в Україні. І робить це, зокрема, через своїх агентів впливу.

Про це сказано в заяві Генерального штабу Збройних сил України.

В повідомленні підкреслюються спроби Росії осквернити статус української армії через ЗМІ. Це, серед іншого, проявилося напередодні дня пам'яті захисників Донецького аеропорту, який відзначається 16 січня.

"Росія прагне будь-якою ціною зняти з себе відповідальність за рішення міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, поширюючи свої повідомлення через агентів впливу, різного роду апологетів "руського міра", які в ефірі українського телеканалу називають злочинцями Українську армію і всіх, хто носить погони", - сказано в заяві Генштабу.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі проросійські бойовики один раз обстріляли позиції українських військових в суботу, 16 січня. Постраждалих і загиблих немає.

Також сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав цю ситуацію спробою Росії ухилитися від домовленостей.

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