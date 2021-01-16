Ухилення від домовленостей: Кравчук відреагував на заяву ОРДЛО

Заява окупантів з ОРДЛО про передачу Україні полонених є спробою ухилитися від домовленостей. І в цілому є дивною ситуацією.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

Він привітав сам факт повернення українців на підконтрольну територію Україні. Але підкреслив, що сама ситуація є бажанням Росії відійти від домовленостей.

"Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян певної держави фізичній особі. Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту", - сказав Кравчук.

Він також підкреслив, що до врегулювання конфлікту може призвести тільки робота в Нормандському форматі.

"Будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не будуть мати жодного успіху, ні підтримки у голів держав-партнерів і керівництва міжнародних організацій", - зазначив Кравчук.

Сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.