Росія хоче реалізувати в Україні сценарій "керованого хаосу", - розвідка

Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія має на меті реалізацію в Україну сценарію "керованого хаосу". Цей "керований хаос" має розчистити дорогу для реваншу проросійських сил в Україні.

Про це йдеться у "Білій книзі", яку представила Служба зовнішньої розвідки.

Як пояснили розвідники, основними передумовами реалізації цього сценарію є: внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки України з боку Заходу.

У розвідці заявили, що минулорічні місцеві вибори в Україні були попереднім етапом реалізації російського сценарію, тепер Кремль хоче створити умови для проведення позачергових парламентських виборів.

Для реалізації свого плану Росія намагається дискредитувати держані інституції України та просуває наратив протиставлення народу та центральної влади. Зокрема, РФ намагається поглибити протиріччя між центром та регіонами та роздмухати етнічний автономізм та регіональний сепаратизм. У цьому, як зазначають в розвідці, Москві допомагає низка українських телеканалів.

Щоб послабити міжнародну підтримку України, росіяни постійно намагаються провокувати конфлікти у відносинах між Україною та сусідніми європейськими державами. Також керівництво Росії на зустрічах з західними лідерами дискредитують українську владу, звинувачуючи її в корупції та нецільовому використанні кредитних коштів чи гуманітарної допомоги.

Крім того, Кремль маніпулює фактором тимчасово окупованих територій України, створює загрозливий воєнний фон, проводячи військові навчання біля українських кордонів, а також намагається чинити на Україну енергетичний, економічний та інший тиск.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань ветеранів розповідали, що розвідка попереджала всіх президентів України про загрозу з боку Росії. Про можливість окупації Криму розвідка попереджала ще 12 років тому.