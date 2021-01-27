Россия хочет реализовать в Украине сценарий "управляемого хаоса", - разведка

Служба внешней разведки заявила, что Россия нацелена на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса". Этот "управляемый хаос" должен расчистить дорогу для реванша пророссийских сил в Украине.

Об этом говорится в "Белой книге", которую представила Служба внешней разведки.

Как пояснили разведчики, основными предпосылками реализации данного сценария являются: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки Украины со стороны Запада.

В разведке заявили, что прошлогодние местные выборы в Украине были предварительным этапом реализации российского сценария, теперь Кремль хочет создать условия для проведения внеочередных парламентских выборов.

Для реализации своего плана Россия пытается дискредитировать государственные институты Украины и продвигает нарратив противопоставление народа и центральной власти. В частности, РФ пытается углубить противоречия между центром и регионами и раздуть этнический автономизм и региональный сепаратизм. В этом, как отмечают в разведке, Москве помогает ряд украинских телеканалов.

Чтобы ослабить международную поддержку Украины, россияне постоянно пытаются провоцировать конфликты в отношениях между Украиной и соседними европейскими государствами. Также руководство России на встречах с западными лидерами дискредитируют украинскую власть, обвиняя ее в коррупции и нецелевом использовании кредитных средств или гуманитарной помощи.

Кроме того, Кремль манипулирует фактором временно оккупированных территорий Украины, создает угрожающий военный фон, проводя военные учения вблизи украинских границ, а также пытается оказывать на Украину энергетическое, экономическое и иное давление.

Напомним, в Министерстве по вопросам ветеранов рассказывали, что разведка предупреждала всех президентов Украины об угрозе со стороны России. О возможности оккупации Крыма разведка предупреждала еще 12 лет назад.