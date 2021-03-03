RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія повинна виконувати рішення, прийняті в рамках Нормандії і Мінська, - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Росія повинна виконувати всі домовленості, узгоджені в рамках нормандського і мінського форматів. Це є ключовим чинником просування мирного процесу на Донбасі.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На відео-конференції глав делегацій в ТКГ Кравчук висловив протест у зв'язку з інформацією, поширеною так званою "Народною міліцією ДНР" про отримання бойовиками дозволу на попереджувальний вогонь у бік українських позицій.

На думку Кравчука, такі заяви можуть говорити про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню, що ставить під загрозу виконання мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у відновлення бізнес-відносин Євросоюзу з Російською Федерацією до відновлення територіальної цілісності України. Зеленський сподівається, що в кінці березня ЄС дасть потужний сигнал засудження російської агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКравчук
Читайте також
Бойовикам дозволили вести вогонь по ЗСУ. Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я
Бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях
Прогноз погоди