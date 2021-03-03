Росія повинна виконувати рішення, прийняті в рамках Нормандії і Мінська, - Кравчук

Росія повинна виконувати всі домовленості, узгоджені в рамках нормандського і мінського форматів. Це є ключовим чинником просування мирного процесу на Донбасі.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На відео-конференції глав делегацій в ТКГ Кравчук висловив протест у зв'язку з інформацією, поширеною так званою "Народною міліцією ДНР" про отримання бойовиками дозволу на попереджувальний вогонь у бік українських позицій.

На думку Кравчука, такі заяви можуть говорити про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню, що ставить під загрозу виконання мінських домовленостей.