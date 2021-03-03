Россия должна выполнять решения, принятые в рамках Нормандии и Минска, - Кравчук

Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. Это является ключевым фактором продвижения мирного процесса на Донбассе.
На видео-конференции глав делегаций в ТКГ Кравчук выразил протест в связи с информацией, распространенной так называемой "Народной милицией ДНР" о получении боевиками разрешения на предупреждающий огонь в сторону украинских позиций.
По мнению Кравчука, такие заявления могут говорить об угрозе одностороннего выхода России из режима прекращения огня, что ставит под угрозу выполнение минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в восстановление бизнес-отношений Евросоюза с Российской Федерацией до восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский ожидает, что в конце марта ЕС даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.