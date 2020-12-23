У Росії пред'явили звинувачення нацгвардійцю Марківу

Російське слідство пред'явило військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Обвинувачення пред'явлено за тим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету Росії.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року під Слов'янськом (Донецька область) нібито передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та французького журналіста Вільяма Рогуелона.

Слідчий комітет стверджує, що вони прямували у напрямку залізничного переїзду селища Андріївка і Марків нібито відкрив вогонь з автомата Калашникова, щоб перешкодити їм покинути місцевість до артилерійського обстрілу.

"У результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі загинули, а Рогуелон отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обвинувачення у вбивстві пред'явлено з урахуванням "показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи". Марківу в Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

Зазначимо, в листопаді апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Він вже повернувся до України.