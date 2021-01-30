У Росії спростували відправку вакцини "Супутник V" на окупований Донбас

У Росії спростували поставки вакцини від коронавірусу "Супутник V" у так звані "ЛНР/ДНР". Таку діяльність не здійснює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Про це повідомляє Tass.ru з посиланням на коментар РФПІ.

Там заявили, що не працюють за таким постачання і про передачу вакцин на окупований Донбас нічого не знають.

"РФПІ не здійснює постачання вакцини "Супутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не володіють інформацією про наявність або відсутність подібних поставок", - сказано в коментарі.

Раніше російський "Інтерфакс" повідомив з посиланням на нібито джерело у "митній службі "ДНР", що туди прибула партія російської вакцини. Стверджується, що окупаційні власті збираються почати вакцинацію медиків і вчителів з 1 лютого.

Також представники російських окупантів на Донбасі заявляли, що в "ЛНР" прибуде 65 тисяч доз вакцини "Супутник V", а в "ДНР" - 80 тисяч.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні не будуть реєструвати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала справжню істерію" з вимогами зареєструвати російський препарат.

Також 29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Документ дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі, а також законодавчо забороняє реєстрацію вакцини держави-агресора, тобто Росії.