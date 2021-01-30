В России опровергли отправку вакцины "Спутник V" на оккупированный Донбасс

В России опровергли поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в так называемые "ЛНР/ДНР". Такую деятельность не осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на комментарий РФПИ.

Там заявили, что не работают по таким поставкам и о передаче вакцин на оккупированный Донбасс ничего не знают.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сказано в комментарии.

Ранее российский "Интерфакс" сообщил со ссылкой на якобы источник в "таможенной службе "ДНР", что туда прибыла партия российской вакцины. Утверждается, что оккупационные власти собираются начать вакцинацию медиков и учителей с 1 февраля.

Также представители российских оккупантов на Донбассе заявляли, что в "ЛНР" прибудет 65 тысяч доз вакцины "Спутник V", а в "ДНР" - 80 тысяч.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, в последнее время одна политическая партия устроила настоящую "истерию" с требованиями зарегистрировать российский препарат.

Также 29 января президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме, а также законодательно запрещает регистрацию вакцины государства-агрессора, то есть России.