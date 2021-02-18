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Різке потепління йде в Україну: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко потепліє в цю неділю. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

У суботу прогнозують незначне потепління в західних регіонах до +6 вдень, але ночі ще будуть холодні - до -11. В центрі країни також ще буде холодно, зокрема у Сумській області вночі буде -16-18.

Вже у неділю в Україну прийде потепління. На заході країни прогнозують сонячну погоду, вдень буде +2+9, а вночі -5+3. Зокрема, у Закарпатській області вдень буде +7+9 вдень.

У всіх інших областях буде хмарно, але тепло, у Сумській та Чернігівській області передають незначний сніг.

Температура повітря вдень на сході складе -1+1, а вночі -5-8. У південних регіонах вдень буде +2+5, а вночі -3+1. У центральних регіонах вдень прогнозують -2+3, а вночі -1-3.

У Київ також прийде потепління. Вдень буде +1+3, а вночі від до +2.

Нагадаємо, погода у Києві 18 лютого погіршилась, від самого ранку йде сніг.

Крім того, сьогодні прогнозують на південному заході, а також у центрі України сніг. Вже декілька тижнів в Україні снігопади та сильні морози.

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