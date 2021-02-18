Резкое потепление идет в Украину: синоптики назвали дату

В субботу прогнозируют незначительное потепление в западных регионах до +6 днем, но ночи еще будут холодные - до -11. В центре страны также еще будет холодно, в частности в Сумской области ночью будет -16-18.

Уже в воскресенье в Украину придет потепление. На западе страны прогнозируют солнечную погоду, днем будет +2+9, а ночью -5+3. В частности, в Закарпатской области днем будет +7+9 днем.

Во всех других областях будет облачно, но тепло, в Сумской и Черниговской области передают незначительный снег.

Температура воздуха днем на востоке составит -1+1, а ночью -5-8. В южных регионах днем будет +2+5, а ночью -3+1. В центральных регионах днем прогнозируют -2+3, а ночью -1-3.

В Киев также придет потепление. Днем будет +1+3, а ночью до +2.