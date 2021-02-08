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Різке похолодання у Києві та морози до -12: погода в Україні погіршилась

Автор: Анастасія Рокитна

Україну від самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилась до -12, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зранку випало до 30 см снігу у Львівській області, а до 25 см - у Черкаській області. Також снігопади у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Волинській, Житомирській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях та в Києві (2 см).

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє. Також "Укравтодор" повідомляє, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

За прогнозом синоптиків, сьогодні вдень сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура -2-7 морозу, у північній частині до -10 морозу, у південних областях та на Прикарпатті -1-6 тепла, на Закарпатті та півдні Одеської області -7-12 тепла.

У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура -7-10 морозу.

Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться з приходом відлиги, але потім повернуться морози і посиляться ще більше. Синоптики дали прогноз на найближчі десять днів, у яких видно, скільки буде опадів і яка очікується температура повітря.

Тим часом, в Україні розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву.

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