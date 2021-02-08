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Резкое похолодание в Киеве и морозы до -12: погода в Украине ухудшилась

Автор: Анастасия Рокитна

Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Утром выпало до 30 см снега во Львовской области, а до 25 см - в Черкасской области. Также снегопады в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Киеве (2 см).

По информации Укрэнерго обесточивания населенных пунктов нет. Также "Укравтодор" сообщает, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье значительный дождь.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура -2-7 мороза, в северной части до -10 мороза, в южных областях и на Прикарпатье -1-6 тепла, на Закарпатье и юге Одесской области -7-12 тепла.

В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/сек. Температура -7-10 мороза.

Напомним, погода в Украине скоро изменится с приходом оттепели, но затем вернутся морозы усилятся еще больше. Синоптики дали прогноз на ближайшие десять дней, в которых видно, сколько будет осадков и ожидается температура воздуха.

Тем временем, в Украине развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева.

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