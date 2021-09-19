Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

В Україні з наступного тижня сильно похолодає, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6. Різке похолодання прийде 22 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У наступну середу сильне похолодання прийде у всі області України. Дощі прогнозують у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Температура повітря складе:
Така погода буде триматись і 23 вересня.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, яка буде погода у неділю.
Зазначимо, в Україні значно погіршилась погода. В результаті негоди залишились без світла 32 населених пункти.