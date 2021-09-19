Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

В Украине со следующей недели сильно похолодает, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6. Резкое похолодание придет 22 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В следующую среду сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Температура воздуха составит:
Такая погода будет держаться и 23 сентября.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какая будет погода в воскресенье.
Отметим, в Украине значительно ухудшилась погода. В результате непогоды остались без света 32 населенных пункта.