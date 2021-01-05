Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Рейтинг президентської партії "Слуга народу" впав до 22%

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку січня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії. Ці політсили і зараз представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу", яку готову підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові проголосувати 17,4%, партію "Європейська солідарність" - 14,5%, партію "Батьківщина" - 10,9%.

Мають високі шанси потрапити в Раду партії "Українська стратегія Гройсмана" (5,7%) та Радикальна партія" (5,6%).

Крім того, віддали б свої голоси за партію "За майбутнє" - 3,7%, за партію "Свобода" - 3,2%, за партію "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, за партію Шарія - 2,9%, за партію "Голос" і "Сила і честь" - по 2,8%, за партію "Наш край" - 2,2%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як свідчать дані опитування КМІС, в кінці грудня 2020 року рейтинг партій очолюють парламентські партії "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.