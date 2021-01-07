Без ресторанів і ТРЦ: не локдаун, а жорсткий карантин в Україні почнеться вже завтра

Жорсткий карантин в Україні буде діяти з 8 по 24 січня включно. На цей час по всій країні буде заборонено роботу кафе, ресторанів, фітнес-центрів і ТРЦ. Детальніше про те, які обмеження вводяться на найближчі три тижні - в матеріалі РБК-Україна.

Що закриють на жорсткий карантин

З 8 по 24 січня в Україні забороняється:

відвідування освітніх установ (крім дитсадків);

робота кафе і ресторанів (тільки на виніс);

проведення спортивних та розважальних заходів;

робота ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

робота непродовольчих ринків.

Що продовжить працювати

При цьому, на тритижневий карантин не будуть обмежувати роботу громадського транспорту, продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків, пошти. Також продовжать працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.

Карантин в Україні триватиме до кінця зими

Після 24 січня, як очікується, жорсткі обмеження знімуть, але карантин продовжить діяти до 28 лютого 2021 року. В цей період буде дозволена робота:

кафе, ресторанів, ТРЦ,

басейнів, спортзалів, фітнес-центрів,

кінотеатрів і театрів,

ринків і магазинів,

продовжить курсувати міський транспорт, не будуть обмежувати залізничне і авіасполучення.

Протиепідемічних заходів при цьому необхідно дотримуватися, як і раніше (маски в приміщенні та у транспорті, використання антисептиків).