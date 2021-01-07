Без ресторанів і ТРЦ: не локдаун, а жорсткий карантин в Україні почнеться вже завтра

Жорсткий карантин в Україні буде діяти з 8 по 24 січня включно. На цей час по всій країні буде заборонено роботу кафе, ресторанів, фітнес-центрів і ТРЦ. Детальніше про те, які обмеження вводяться на найближчі три тижні - в матеріалі РБК-Україна.
З 8 по 24 січня в Україні забороняється:
При цьому, на тритижневий карантин не будуть обмежувати роботу громадського транспорту, продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків, пошти. Також продовжать працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.
Після 24 січня, як очікується, жорсткі обмеження знімуть, але карантин продовжить діяти до 28 лютого 2021 року. В цей період буде дозволена робота:
Протиепідемічних заходів при цьому необхідно дотримуватися, як і раніше (маски в приміщенні та у транспорті, використання антисептиків).