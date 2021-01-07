Без ресторанов и ТРЦ: не локдаун, а жесткий карантин в Украине начнется уже завтра

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На это время по всей стране будет запрещена работа кафе, ресторанов, фитнес-центров и ТРЦ. Подробнее о том, какие ограничения вводятся на ближайшие три недели - в материале РБК-Украина.
С 8 по 24 января в Украине запрещается:
При этом, на трехнедельный карантин не будут ограничивать работу общественного транспорта, продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, почты. Также продолжат работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.
После 24 января, как ожидается, жесткие ограничения снимут, но карантин продолжит действовать до 28 февраля 2021 года. В этот период будет разрешена работа:
Противоэпидемические меры при этом необходимо соблюдать, как и раньше (маски в помещении и транспорте, использование антисептиков).