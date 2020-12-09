Ресторанам і кафе дозволили працювати довше, але є обмеження

Кабінет міністрів України дозволив довше працювати ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування. Вони зможуть працювати до 23:00.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми пропонуємо продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00. Зараз вони працюють до 22:00. Але з забороною проведення розрахункових операцій після 22:00", - зазначив Степанов.

За його словами, всі розрахунки в ресторанах і кафе мають бути до 22:00, щоб у відвідувачів був якийсь час ще побути в закладах.

Відзначимо, уряд узяв день на доопрацювання нової карантинної постанови. Зміни набудуть чинності, коли будуть опубліковані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у новорічну ніч ресторанам дозволять працювати до 01:00.

Зазначимо, карантин в Україні продовжили до кінця зими, тобто до 28 лютого. При цьому з 8 по 24 січня будуть діяти жорсткі обмеження з забороною роботи непродовольчих ринків і магазинів, а також фітнес-центрів і басейнів. Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.