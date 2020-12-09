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Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но есть ограничения

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 17:04
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но есть ограничения Фото: кафе смогут работать до 23:00 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины разрешил дольше работать ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания. Они смогут работать до 23:00.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - отметил Степанов.

По его словам, все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.

Отметим, правительство взяло день на доработку этого нового карантинного постановления. Изменения вступят в силу, когда будут опубликованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь ресторанам разрешат работать до 01:00.

Отметим, карантин в Украине продлили до конца зимы, то есть до 28 февраля. При этом с 8 по 24 января будут действовать жесткие ограничения с запретом работы непродовольственных рынков и магазинов, а также фитнес-центров и бассейнов. Работу общественного транспорта останавливать не будут.

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