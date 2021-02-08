Після рекордних снігопадів Україну більш ніж на тиждень охоплять сильні морози

"На цьому тижні будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не завершаться ні на цьому тижні, ні на наступному", - сказав він.

Як зазначив синоптик, циклон з території Польщі йде територією України на схід. Ще один циклон очікується 11-12 лютого, який буде рухатися з Балкан. На наступному тижні в Україну прийде антициклон, який принесе похолодання.

За його словами, на цьому тижні у північній половині України очікується вдень близько 10 градусів морозу, вночі - 15-20 градусів. До кінця тижня випаде 30-40 сантиметрів снігу. На наступному тижні буде холодно, але без снігу.

З прогнозом Укргідрометцентру, на цьому тижні на півдні сніг розтане, у центральних областях висота снігового покров знизиться до 10 сантиметрів.