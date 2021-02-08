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Після рекордних снігопадів Україну більш ніж на тиждень охоплять сильні морози

Автор: Олександр Білоус

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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"На цьому тижні будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не завершаться ні на цьому тижні, ні на наступному", - сказав він.

Як зазначив синоптик, циклон з території Польщі йде територією України на схід. Ще один циклон очікується 11-12 лютого, який буде рухатися з Балкан. На наступному тижні в Україну прийде антициклон, який принесе похолодання.

За його словами, на цьому тижні у північній половині України очікується вдень близько 10 градусів морозу, вночі - 15-20 градусів. До кінця тижня випаде 30-40 сантиметрів снігу. На наступному тижні буде холодно, але без снігу.

З прогнозом Укргідрометцентру, на цьому тижні на півдні сніг розтане, у центральних областях висота снігового покров знизиться до 10 сантиметрів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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