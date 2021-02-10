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Реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health, - Мінцифри

Автор: Юлія Струк

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health. Останній - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

Про це глава Мінцифри розповів у ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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"Сьогодні у нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру дорозроблений модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.

Він зазначив, що уся інформація про вакцинацію повинна збиратися у цьому модулі на базі цього реєстру.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати на наступному тижні.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.

Крім того, в МОЗ заявляли, що можуть щомісяця робити понад 10 млн щеплень від коронавірусу. Однак є певна умова.

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Новини України вакцинаціяМихайло ФедоровКоронавірус
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