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Реестр вакцинации от коронавируса в Украине создадут на базе E-Health, - Минцифры

Автор: Юлия Струк

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Об этом глава Минцифры рассказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Напомним, исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Кроме того, в Минздраве заявляли, что могут ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса. Однако есть определенное условие.

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Новости Украины вакцинацияМихаил ФедоровКоронавирус
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