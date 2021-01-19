Разумков, швидше за все, не підтримає призначення Вітренка

Перше голосування у Раді про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики України провалили. Під час другого голосування спікер парламенту Дмитро Разумков, швидше за все, теж не підтримає його призначення.

Про це він сказав в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні".

У "Слузі народу" допускають, що Разумков та близькі до нього депутати можуть не підтримати Вітренка і під час повторного голосування.

"Я не підтримував призначення Вітренко в перший раз. Швидше за все, не підтримаю і зараз. Перше питання - це ситуація з тарифами, друге - це питання з виплатою Вітренко 170 мільйонів (премії, - ред.)", - заявив Дмитро Разумков у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, "Слуга народу" буде на цій або в найближчі тижні обговорювати призначення Юрія Вітренко.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренка випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні не варто говорити про можливу зміну уряду. Як і про кадрові перестановки.