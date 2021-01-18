Шмигаль про можливу зміну Кабміну: не думаю, що варто говорити про це

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що на сьогодні не варто говорити про можливу зміну уряду. Як і про кадрові перестановки.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, говорити про зміну уряду потрібно буде "коли прийде час", а на сьогодні про це "вести розмову некоректно".

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду. Звичайно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і президента. Що стосується заміни членів урядової команди, я завжди кажу про те, що коли проходить час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в "Слузі народу" заявили, що призначення Юрія Вітренка міністром енергетики може призвести до перезавантаження уряду. Зокрема, його призначення розглядається як випробувальний термін перед прем'єрством.

До цього Шмигаль називав некоректним звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.