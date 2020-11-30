У Раді не виключають введення локдауну в Україні

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Я думаю, що в першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну, бо якщо будуть запроваджувати, то вони це будуть робити... Я сподіваюсь, що будуть прийняті співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити. Варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається", - сказав глава Ради.

Разумков підкреслив, що треба бути готовими до його введення.

"На це буде впливати багато факторів: кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність так званого локдауну вихідного дня. Тобто, багато чинників. Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун - це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується", - підкреслив спікер ВР.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що і навесні, по всій країні.

Нардеп оцінив вірогідність посилення карантину в 90%, але зазначив, що нові заходи можуть відрізнятися від локдауну, який Кабінет міністрів вводив навесні.

Як писало РБК-Україна, 26 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну зі цього тижня. Перелік обмежень при жорсткому карантині ще розробляється.

Крім того, в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в Україні перед новорічними святами, але все залежить від епідемічної ситуації.