Рада ввела нові штрафи для водіїв і пішоходів: подробиці

"За" проголосували 325 парламентарів.

Штрафи для водіїв

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

За ненадання переваги в русі авто "швидкої", поліції або аварійній службі штраф підвищать з 510 до 680 грн. Створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.

Їзду без прав каратимуть штрафом у 425 грн. Однак якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тисячі грн. Раніше позбавлених прав водіїв будуть штрафувати на 20,4 тисячі грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 40800 грн з позбавленням права керування транспортом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій порушить втретє - штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Штрафи для пішоходів

Відповідно до закону, пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

Відповідальність за ДТП з жертвами й потерпілими

За ДТП у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, будуть карати позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Зараз же за правопорушення загрожує штраф у розмірі 3 400 до 8 500 гривень.

Такі ж діяння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) у випадку, якщо потерпілий отримав тяжке ушкодження.

У разі смерті потерпілого винуватцю у стані сп'яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від 5 до 10 років). Якщо жертв кілька - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).