Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації в Україні

Верховна рада включила до порядку денного законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про проект №4613.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Парламент також скоротив терміни внесення альтернативних законопроектів. За це проголосували 276 нардепів.

Джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу" заявляло, що у четвер, 28 січня, Верховна рада може прийняти закон для запуску вакцинації від коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував прийняти законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Згідно з внесеними пропозиціями, препарат зможе підлягати прискореній держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії чи Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.

Як повідомлялося раніше, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.