Рада провалила легалізацію медичного канабісу

Документ за основу підтримали лише 184 нардепа. На його направлення на доопрацювання у комітет також не вистачило голосів.

Що пропонував проект

Закон класифікував лікарські коноплі наступним чином:

з низьким вмістом тетрагідроканабінолу - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких становить від 0,2 відсотка до 1 відсотка;

з високим вмістом тетрагідроканабінолу - його вміст у сухій масі перевищує 1 відсоток.

У документі прописано, що промислові коноплі - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких не перевищує 0,2 відсотка. Передбачено, що такі коноплі та товари, вироблені з них, не належать до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує 0,2 відсотка.

Контроль держави за обігом медканабісу

У комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що обіг препаратів на основі медичного канабісу з самого початку будуть максимально жорстко контролювати.

Очікувалося, що продаж ліків з канабісу здійснюватиметься тільки через е-рецепт. Усі дані будуть вносити до електронної медичної системи. За потреби правоохоронці зможуть перевірити діагноз пацієнта, хто з лікарів виписав ліки, в якій аптеці їх придбали.

Вільно вирощувати канабіс не дозволяли, однак вводилося ліцензування підприємств, які могли займатися такою діяльністю.