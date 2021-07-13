Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы отправили на доработку авторам соответствующий законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.
Закон классифицировал лекарственные конопли следующим образом:
В документе прописано, что промышленная конопля - сорта растений рода конопля (Cannabis), содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе которых не превышает 0,2 процента. Предусмотрено, что такие конопли и товары, произведенные из них, не относятся к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, если содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе таких товаров или продуктов переработки не превышает 0,2 процента.
В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что обращение препаратов на основе медицинского каннабиса с самого начала будут максимально жестко контролировать.
Ожидалось, что продажа лекарств из каннабиса будет возможна только через е-рецепт. Все данные будут вносить в электронную медицинскую систему. При необходимости правоохранители смогут проверить диагноз пациента, кто из врачей выписал лекарства, в какой аптеке их приобрели.
Свободно выращивать каннабис не разрешали, однако вводилось лицензирование предприятий, которые могли заниматься такой деятельностью.
Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал этот законопроект. В заключении комитета указано, что он не содержит рисков коррупции.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал принять этот документ за основу.
В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" мы писали, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.