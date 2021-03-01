Рада може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути закони щодо тарифної політики на позачерговому засіданні. При цьому нардепи відмовилися включити їх до порядку денного на цьому тижні.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. У тому числі й тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня", - сказав глава парламенту.

Разумков поставив на голосування питання про включення відповідних проектів до порядку денного на цьому тижні. Однак пропозиція не набрала більшості голосів учасників погоджувальної ради.

Він підкреслив, що дані законопроекти пропонується винести на позачергове засідання ВР, і народним депутатам вже видані відповідні підписні листи.