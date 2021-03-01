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Рада может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 12:20
Рада может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании. При этом нардепы отказались включить их в повестку дня на этой неделе.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Вопрос, который волнует украинцев, связан с жилищно-коммунальным сектором. В том числе и тарифные проблемы, которые также сегодня тревожат людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний неделе", - сказал глава парламента.

Разумков поставил на голосование вопрос о включении соответствующих проектов в повестку дня на этой неделе. Однако предложение не набрало большинства голосов участников согласительного совета.

Он подчеркнул, что данные законопроекты предлагается вынести на внеочередное заседание ВР, и народным депутатам уже выданы соответствующие подписные листы.

Напомним, 23 февраля Рада провела внеочередное заседание. Парламентарии рассмотрели законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

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Новости Украины Общество тарифы Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков
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