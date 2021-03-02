Рада передумала вводити конфіскацію майна за лжемінування

"За" проголосували 286 парламентаріїв.

Цей закон вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу.

До першого читання завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, пропонували карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна. До цього конфіскація передбачена не була.

Однак до другого читання цю норму прибрали з документа.

Тепер закон передбачає, що якщо об'єктами лжемінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або установи охорони здоров'я або закладу освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, це карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Знову-таки від конфіскації майна відмовилися.

Уточнюється, що термін "критично важливі об'єкти інфраструктури" вживається у значенні, визначеному в ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".