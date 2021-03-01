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Рада може скасувати переведення годинників в Україні

Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати закон про скасування переведення годинників в Україні. Йдеться про законопроект №4201.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"27-28 березня заплановане чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, давайте проголосуємо законопроект №4201 і позбавимо Україну оцього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода - очевидна", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року до Ради внесли відповідний законопроект №4201. Документ передбачає встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Як писало РБК-Україна, у лютому парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Раді прийняти за основу законопроект "Про обчислення часу в Україні".

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Новини України Верховна Радаперевод часовРуслан Стефанчук
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