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Рада может отменить перевод часов в Украине

Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине. Речь идет о законопроекте №4201.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"27-28 марта запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред - очевиден", - отметил парламентарий.

Напомним, в октябре 2020 года в Раду внесли соответствующий законопроект №4201. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Как писало РБК-Украина, в феврале парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Раде принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине".

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Новости Украины Верховная Радаперевод часовРуслан Стефанчук
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