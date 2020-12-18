Рада схвалила закон для закупівлі інсуліну та вакцин від COVID-19

Верховна рада дозволила закуповувати за державні кошти ліки, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів, але яких потребують українці. Народні депутати схвалили за основу та в цілому відповідний законопроект №4472.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 282 нардепи.

Документ вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та відтерміновує на рік (до 1 січня 2022 року) одну з норм цього закону.

Це відтермінування дозволить закуповувати за рахунок держбюджету або відшкодувати вартість (реімбурсація) тих ліків, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів або Програми медичних гарантій, але є необхідними для лікування громадян.

Слід зазначити, ліки мають закуповуватись відповідно до нацпереліку. Для того щоб препарат міг потрапити до переліку, він повинен пройти певну перевірку на якість та ефективність.

Однак деякі ліки, наприклад, інсулін або вакцини від COVID-19 закуповуються без необхідності включення до такого переліку.

Нагадаємо, Раді рекомендують ввести штрафи за підробку тестів на COVID-19. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав відповідний законопроект №4491.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні загальна кількість виявлених випадків COVID-19 до кінця року досягне позначки в 1 млн осіб.