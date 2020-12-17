Верховній раді рекомендують ввести штрафи за підробку тестів на COVID-19. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав відповідний законопроект №4491.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Даний законопроект розроблений з метою захисту наших громадян від підробної медичної продукції, до якої, у тому числі належать і тести на коронавірус", - зазначили у комітеті.

"Комітет підтримав проект закону №4491 та запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки даного законопроекту, рекомендувати ВР прийняти його у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

У законі визначено, що саме відноситься до фальсифікованої медичної продукції.

Розміри штрафів

Контрабанду такого фальсифікату пропонують карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років зі штрафом від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 - 170 тисяч гривень).

Якщо правопорушення вчинили повторно або за попередньою змовою група осіб, це загрожує позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Контрабанду фальсифікованої медпродукції організованою групою каратимуть позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованої медичної продукції хочуть карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років зі штрафом від 5 до 10 тисяч таких мінімумів (85 - 170 тисяч гривень).

Більш суворе покарання загрожує за ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи.

Вони каратимуться позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо правопорушення вчинила організована група, або якщо воно спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки, це загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Раді заявили про намір розглянути запровадження відповідальності за підробку тестів на COVID-19.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що загальне тестування провести неможливо, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.