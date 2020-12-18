Рада призначила виплати лаборантам, що тестують на COVID-19

Верховна рада призначила виплати й надала соціальні гарантії співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроект №4464.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 283 нардепа.

Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо), які працюють в закладах охорони здоров’я. На них поширили пільги, передбачені для медичних та фармацевтичних працівників. Зокрема:

право на належні умови праці,

регулярне підвищення кваліфікації,

безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,

скорочений робочий день,

додаткова оплачувана відпустка,

безоплатне одержання у власність земельної ділянки.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров’я.

Закон доручив Кабінету міністрів невідкладно установити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.

Нагадаємо, раніше Рада скоротила терміни розгляду закону про виплати вченим, задіяним у тестуваннях на СOVID-19.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цей законопроект.

Так, МОЗ внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть здавати тести на коронавірус.