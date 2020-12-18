Рада назначила выплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Верховная рада назначила выплаты и предоставила социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответсвующий законопроект №4464.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 283 нардепа.
Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения. На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:
Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.
Закон поручил Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.
Напомним, ранее Рада сократила сроки рассмотрения закона о выплатах ученым, задействованным в тестированиях на СOVID-19.
Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить этот законопроект.
Так, Минздрав внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.