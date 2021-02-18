Рада хоче істотно знизити штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

"За" проголосували 293 парламентарії.

Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон пропонує знизити штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

У проекті пропонується зобов’язати Кабінет міністрів ініціювати на міжнародному рівні дистанційне зняття з обліку (реєстрації) автівок у відповідних реєстраційних органах іноземних держав та обмін відповідною інформацією між Україною та іншими країнами.

Крім того, уряд хочуть зобов'язати внести на розгляд Ради пропозиції щодо направлення коштів від розмитнення таких автівок на вакцинацію українців від коронавірусу.