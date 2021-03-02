Рада хоче передбачити першочергове зарахування дитини в найближчий дитсадок

"За" проголосували 345 нардепів.

Закон передбачає, що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти, що найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Вказана норма не обмежує право батьків дитини обрати інший заклад дошкільної освіти відповідно до законодавства.

Проект також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти.

У першу чергу зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування дитсадку підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.

У другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти.

У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність дитсадку, орган, у сфері управління якого перебуває цей заклад, має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей у ці заклади.