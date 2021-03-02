Рада хочет предусмотреть первоочередное зачисление ребенка в ближайший детсад

"За" проголосовали 345 нардепов.

Закон предусматривает, что каждый ребенок имеет право получать дошкольное образование в учреждении дошкольного образования, наиболее доступном и близком к месту его обитания.

Указанная норма не ограничивает право родителей ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования в соответствии с законодательством.

Проект также определяет, в какой очередности дети зачисляются в учреждения дошкольного образования.

В первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания детсада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в детском саду, или детьми работников этого заведения дошкольного образования.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования.

В случае если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность детсада, орган, в сфере управления которого находится это заведение, незамедлительно должен предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в эти учреждения.