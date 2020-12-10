У роботі Facebook і Instagram спостерігається масштабний збій

В роботі соціальних мереж Facebook і Instagram сьогодні, 10 грудня, спостерігається масштабний збій. Також зафіксовані й проблеми з месенджером.

Про це свідчать дані ресурсу downdetector.com.

Відзначається, що 43% користувачів Facebook скаржаться, що соцмережа зовсім не працює, проблеми з авторизацією виникли у 28% користувачів, а з додатками - у 27%. Збій спостерігається у більшості європейських країн, у Японії, Австралії, Манілі.

Крім того, користувачі в Україні скаржаться на відсутність з'єднання у месенджері, в деяких випадках була недоступна стрічка соцмережі.

Також у 53% користувачів Instagram виникають проблеми з новинною стрічкою, 26% не можуть переглянути "сторіз", а 20% юзерів не можуть опублікувати пост. Проблеми з соцмережею виникли у користувачів у більшості європейських країн і в РФ.

Нагадаємо, 10 листопада в месенджері Telegram стався масштабний збій. Він торкнувся низки країн.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня користувачі Instagram повідомили про збій у роботі соціальної мережі. Проблеми виникають при завантаженні стрічки і вході в аккаунт. Неполадки в роботі соцмережі помітили користувачі з США, Мексики, Бразилії, Португалії і Великобританії.