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В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Автор: Юлия Струк

В работе социальных сетей Facebook и Instagram сегодня, 10 декабря, наблюдается масштабный сбой. Также зафиксированы и проблемы с мессенджером.

Об этом свидетельствуют данные ресурса downdetector.com.

Отмечается, что 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, проблемы с авторизацией возникли у 28% юзеров, а с приложениями - у 27%. Сбой наблюдается в большинстве европейских стран, в Японии, Австралии, Маниле.

Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.

Также у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть "сториз", а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в РФ.

Напомним, 10 ноября в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Он затронул ряд стран.

Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникают при загрузке ленты и входе в аккаунт. Неполадки в работе соцсети заметили пользователи из США, Мексики, Бразилии, Португалии и Великобритании.

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