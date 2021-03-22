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Робота транспорту у "червоних" зонах: Кабмін передав повноваження місцевій владі

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) будуть приймати рішення про заборону регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Виняток становлять:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполіції;
  • перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин

Також окремим рішенням державної комісії ТЕБ і НС буде вводитися заборона на посадку пасажирів на автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів.

Нагадаємо, станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури і МОЗ доручили переглянути обмеження по роботі громадського транспорту у "червоній зоні".

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Києві повинні прийняти остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві, в тому числі щодо роботи метро. До цього в КМДА повідомляли, що громадський транспорт буде працювати, але з урахуванням карантинних правил і обмежень.

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