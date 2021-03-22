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Работа транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно решению Кабмина, теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будут принимать решение о запрете регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
  • перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также отдельным решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет вводиться запрет на посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Напомним, по состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось, что Министерству инфраструктуры и Минздраву поручили пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в "красной зоне".

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве должны принять окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, в том числе относительно работы метро. До этого в КГГА сообщали, что общественный транспорт будет работать, но с учетом карантинных правил и ограничений.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинытранспортКарантин
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