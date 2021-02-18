У п'яти областях, де росте COVID-захворюваність, посилили контроль за карантином

У четвер, 18 лютого, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу в західних областях.
Про це повідомила прес-служба уряду.
Сьогодні зростання захворюваності на COVID-19 спостерігається у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях.
Як пояснив головний державний санлікар Віктор Ляшко, МОЗ прогнозував підвищення захворюваності наприкінці лютого, адже щороку в цей період зазвичай збільшується кількість хворих на ГРВІ. Він додав, що завдяки карантину "вдалося втримати ситуацію".
Після заслухання очільників областей, де росте COVID-захворюваність, вдалося встановити, що спільною є проблема нечіткого дотримання карантинних обмежень та порушення роботи закладів. Тому комісія вирішила посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.
"Наразі до перевірок залучаються працівники поліції, Держпродспоживслужби, представники місцевої влади, і ці заходи потрібно продовжувати та посилювати", - заявили в уряді.
Нагадаємо, в Україні вперше розгорнуть мобільний госпіталь для COVID-хворих. Госпіталь розгорнуть на території Івано-Франківської області, де переповнені лікарні.
Крім того, вчора глава Чернівецької області заявив про "загрозливу ситуацію" з коронавірусом. В області росте кількість госпіталізацій хворих на COVID-19.