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В пяти областях, где растет COVID-заболеваемость, усилили контроль за карантином

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 18 февраля, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Обсудили ситуацию с распространением коронавируса в западных областях.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сегодня рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Как пояснил главный государственный санврач Виктор Ляшко, Минздрав прогнозировал повышение заболеваемости в конце февраля, ведь ежегодно в этот период обычно увеличивается количество больных ОРВИ. Он добавил, что благодаря карантину "удалось удержать ситуацию".

После заслушивания руководителей областей, где растет COVID-заболеваемость, удалось установить, что общей является проблема нечеткого соблюдения карантинных ограничений и нарушение работы заведений. Поэтому комиссия решила усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"Сейчас к проверкам привлекаются сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местных властей, и эти меры нужно продолжать и усиливать", - заявили в правительстве.

Напомним, в Украине впервые развернут мобильный госпиталь для COVID-больных. Госпиталь развернут на территории Ивано-Франковской области, где переполнены больницы.

Кроме того, вчера глава Черновицкой области заявил об "угрожающей ситуации" с коронавирусом. В области растет количество госпитализаций больных COVID-19.

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