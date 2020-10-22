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ПЛР-тест на коронавірус лише в 60% показує результат, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк

Тестування методом ПЛР здатне підтвердити наявність коронавірусу у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, що в місці забору матеріалів для аналізу вірусу може не бути.

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Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я вже перейшло до визначення діагнозу коронавірусу шляхом клініко-лабораторних досліджень.

"Сьогодні діагноз коронавірусної інфекції встановлюється на підставі клінічних досліджень та на підставі рентгенологічних досліджень. У 40% (при ПЛР-тестуванні - ред.) дійсно у носія захворювання (коронавірус - ред.) не виявлено", - сказав Рубан.

Нагадаємо, за добу в Україні провели 62 418 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 32 901, методом ІФА - 28 517. Підтвердили при цьому 7053 захворювання.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодня до кінця року.

Також повідомлялося, що МОЗ отримає тести ПЛР для визначення відразу декількох хвороб.

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